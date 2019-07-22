Bebekler doğduğunda en önemli konulardan biri bebeğin uyku düzeni ve nerede uyuyacağıdır. Bebekler doğduktan sonra uyku düzenleri farklı olduğu için her an uyanabileceğini tüm anne ve babalar hesaba katar ve bu doğrultuda bebeğin nerede uyuyacağına karar verirler. Peki anne ve bebek birlikte mi uyumalı? Anne ve bebeğin birlikte ya da ayrı uyumanın etkileri nelerdir?

Bazı anneler bebeğinin odasına doğar doğmaz ayırırken bazı anneler bebeğiyle aynı odada rahatlıkla uyuyabilirler. Anne ile bebeğin birlikte uyumasında herhangi bir sakınca yoktur. Önemli olan tüm aile halkının uykusunu almış ve dinç bir şekilde güne başlayabilecek olmasıdır. Anne ve bebek birlikte aynı odada uyuduğunda anne bebeğinin bakım işlemini daha rahat yapar. Hemen yakınında olduğu için uykuya geçişini daha çabuk sağlayabilir. Bebeklerin uyku düzeni zamanla normalleşmeye başladığından yeni doğan bir bebek geceleri sık sık uyanabilir. Her bebeğin uyku düzeni farklı olabileceği gibi bazı bebeklerinde ayrı odada uyumasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaz.

BEBEKLER KENDİ ODASINA NASIL ALIŞTIRILIR?

Bebeğinizle birlikte uyumak sizi için çok keyifli fakat bebeğinizin uykuya geçişi zor oluyor ve uyku düzensizlikleriniz oluyorsa bebeğinizin odasını ayırma vakti geldi demektir. Pek çok bebek kendi odasına kolaylıkla alışarak yatağını benimsemeye başlayabilir. Bebeğinizi odasına alıştırırken yapabilecekleriniz şunlardır;

-Bebeğinizin odasında uyku saati dışında birlikte eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

-Birkaç gece bebeğinizle aynı odada uyuyabilirsiniz.

-Bebeğinizin kendini güvende hissetmesi için ona yardımcı olabilirsiniz. Odasına katacağınız küçük ilaveler örneğin karartma perdesi, müzik, uyku arkadaşı gibi

-Bebeğinizi odasına alıştırırken sabırlı davranın. Sevginizi ve ilginizi yoğunlaştırın. Ağladığı zaman kucağınıza alıp sakinleştirin.

BEBEĞİNİZLE BİRLİKTE UYUMANIN FAYDALARI

* Anne ile bebeğin birlikte uyuması bebeğin kendini güvende hissetmesine neden olur. Bebeğin anneye daha yakın ve mutlu olmasını sağlar.

* Yeni doğan bir bebeğin geceleri 4-5 defa uyandığını düşünürsek annenin bebeğini rahatlıkla emzirip uykuya geçişini sağlar.

* Yeni doğan bebeklerde uyku esnasında yaşanan bazı hayati tehlikelerin olmasından dolayı birlikte uyumanın daha sağlıklı olduğu düşünülmektedir.