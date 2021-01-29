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Anne yüreği: Hamile haliyle çocuğunu kurtardı

Anne yüreği: Hamile haliyle çocuğunu kurtardı

Anne yüreği: Hamile haliyle çocuğunu kurtardı

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Brezilyada 6 aylık hamile kadın, yemek yedikleri lokantada 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak  müşterilere silah doğrultan soyguncudan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen günlerde Brezilyanın Recanto das Emas bölgesinde meydana geldi. 6 aylık hamile olduğu ifade edilen Rafaela Dantas bir lokantada yemek yediği sırada, lokantaya gelen soyguncular tarafından müşterilere silah doğrultuldu.

Dantas, 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak onu korudu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 2 soyguncunun lokantaya gelerek, lokantadan ayrılmak üzere olan bir çiftin lokantayı terk etmesine izin vermediği ve ardından birinin müşterilere silah doğrulttuğu görüldü.

Bunun üzerine hamile kadın, küçük oğlunun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bu sırada ise müşterilerden birinin diğer soyguncuya müdahale etmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Daha sonra ise müşterilerin eşyalarını alan soyguncular olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

sözcü.com.tr

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