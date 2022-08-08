Annelerinin çıplak pozları ünlü şarkıcının oğullarını küplere bindirdi: Yeter artık

Sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğraflarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears'a bu sefer hayranları değil, oğulları sert çıktı. Spears'ın oğulları, annelerinin paylaşımlarından rahatsız olduklarını belirterek, artık durmasını istedi.

Ünlülerin çocukları genellikle son görüntüleri ya da çocukluklarıyla gündeme geliyor. Fakat dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın oğulları, bambaşka bir konuyla magazin basınına haber oldu.

EVLENDİKTEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Hayatını herkesin gözü önünde yaşamaktan çekinmeyen Britney Spears evlendikten sonra sosyal medyada fazla müstehcen paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Öyle ki son olarak 1 saatte Instagram'a 11 çıplak fotoğraf atan Spears hayranlarından da tepki gördü.

ANNELERİNDEN AYRI VAKİT GEÇİRİYORLAR

Tepki gösteren yalnızca hayranları da değildi. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve paylaşımlarından rahatsız. Britney'nin çocukları Preston ve Jayden bir süredir annelerinden ayrı vakit geçiriyor.

Çocukların babaları Kevin Federline son olarak iki oğlunun aldığı kararı açıkladı. 16 yaşındaki Preston ve 15 yaşındaki Jayden anneleri Britney Spears ile görüşmek istemiyor.

DÜĞÜNÜNE DE GİTMEDİLER

Annelerinin düğününe de gitmeyen çocuklar çıplak paylaşımlardan ve annelerinin yaşam biçimden bir hayli rahatsız. Federline ne yaparsa yapsın çocukları ikna edemediğini de sözlerine ekliyor.

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