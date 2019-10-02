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  3. ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI, POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI!
ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI, POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI!

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI, POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI!

Şok olay!

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Zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verildi

Lapta’da bu gece, birlikte yaşadıkları evde , annesi ve kız kardeşini  bıçakla rehin alan  Selahattin Işık adlı  bir şahıs, olaya müdahale etmeye gelen  polis memurunu bıçakla yaraladı. Yaralama, kasti hasar,polisi darp ve görevden men etme ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından , tutuklanan zanlı , bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Zafer Beyazkaya mahkemede verdiği yeminli ifadede, bu gece 1.15  sıralarında Lapta’daki ikametgahın avlusu içerisinde aynı yerde sakin Selahattin Işık’ın , annesi Nuray Işık ve Kız kardeşi  Ayşe Işık’ı bıçak ile tehdit ettiği  bilgisinin gelmesi üzerine  olay yerine gidildiğini belirtti.

Olay yerine gidildiğinde, aynı ikametgahı paylaşan aile üyeleri  Nuray ve Ayşe Işık’ın   uyuşturucu kullanan zanlının  kendilerine bıçak  ile saldırdığını ve konu şahsın  kendi müsaadeleriyle  evden alınmasını istediğini ifade eden tahkikat sorumlusu, akabinde ailenin isteği üzerine ikametgaha girilerek  zanlı Selahattin Işık’ın saklandığı odanın kapısının kırıldığını anlattı.

Tahkikat memuru, zanlının, kapının kırılmasının ardından, zanlının elinde bulundurduğu ağız uzunluğu 21 , toplam uzunluğu 36 santim olan tahta saplı ekmek bıçağıyla , ikametgah  dışına çıkıp  avluda olaya müdahale için bulunan Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru  Fatih Burhan  Gezer’e , sol leğen  kemiğinin  üzerine doğru birkaç kez sallayıp vurarak  yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Zanlının olaydan 2 saat sonra,  tasarrufunda bulundurduğu  bıçak ile  aynı sokak üzerinde bulunan sahipsiz metruk bine içinde tespit edilerek tutuklandığını  dile getiren tahkikat sorumlusu, bıçak  ve polis memuru Fatih Burhan Gezer’e ait olan  delik polis gömleği emare olarak alındığını anlattı.

Polis Memuru Fatih Burhan Gezer’in, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nde  gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından  taburcu olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu, tahkikatın yeni başladığını , zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale edebileceğini, zanlının Lefkoşa Barış Akıl  Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde  kontrolden geçirilmesi gerektiğini  vurgulayarak, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk  talebinde bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi..

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