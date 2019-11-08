Annesine benzerliği şaşırttı!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesi ile olan fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Bekiroğlu'nun, annesine olan benzerliği ise şaşırttı.

'Benim Tatlı Yalanım' dizisinde başrol oynayan Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabını aktif kullanıyor. Yaklaşık 850 bin takipçisi olan güzel oyuncu, annesiyle olan karelerini "Analı kızlı" notuyla paylaştı.

Bekiroğlu'nun annesinin neredeyse aynısı olması ise takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafa "Tıpkısının aynısı", "Ayırt etmek zor" gibi yorumlar geldi.