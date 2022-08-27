AÖA giriş sınavı yapılıyor
AÖA giriş sınavı yapılıyor
A+A-
Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı bugün yapılıyor. Sınava, 360 aday katılıyor.
Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda şu aıralarda başlayan giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacak.
Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip, bugün açıklanacak.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.