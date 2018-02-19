AÖA YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ve yönetim kurulu üyeleri Salih Karanfil, Güvenç Erseven, Eribe Yağcıoğlu ve Halil Oktuç yeni kurulan hükümetin önünü açmak adına istifalarını Bakan Özyiğit’e sundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise yönetim kurulunun sunduğu istifaları kabul etti, yönetim kuruluna bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni yönetim kurulu atanıncaya kadar görevlerine devam etmelerini istedi.