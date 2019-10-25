APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN!
Faciadan dönüldü!
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Yeniboğaziçi Bölgesi’nde bir apartman dairesinde yangın çıktı.
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Döveç 2 Apartmanı’nın 3 numaralı dairesinde çıkan yangına kısa sürede itfaiye ekipleri müdahale etti.
Buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangını evde kiracı olarak kalan karı kocanın erken farketmesiyle, olası bir faciadan dönüldü.
Yangın sonucu mutfak tamamen kullanılmaz hale geldi.
Etiketler : Yeniboğaziçi Bölgesi, apartman dairesi, yangın
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