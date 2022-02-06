Apartmanın damından klimanın dış ünitesini çalan kişi tutuklandı
Apartmanın damından klimanın dış ünitesini çalan kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da, bir apartmanın damında, apartman sakinlerinden birisine ait klimanın dış ünitesini söküp çalan 43 yaşındaki H.C. (E) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah 05.00 sıralarında meydana gelen olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
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