APLIÇ KAPISI YENİDEN GEÇİŞLERE AÇILDI!

Aplıç Kara giriş –çıkış kapısı telefon altyapı hatlarında yapılan çalışma nedeniyle bu sabah bir süreliğine geçişlere kapatıldı.

Polis açıklamasına göre saat 11:30’da geçişlere kapatılan kapı çalışmaların tamamlanmasıyla saat 13:00 sıralarında yeniden geçişlere açıldı.