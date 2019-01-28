Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. APLIÇ KAPISI YENİDEN GEÇİŞLERE AÇILDI!
APLIÇ KAPISI YENİDEN GEÇİŞLERE AÇILDI!

APLIÇ KAPISI YENİDEN GEÇİŞLERE AÇILDI!

Aplıç kapısı yeniden geçişlere açıldı

A+A-

Aplıç Kara giriş –çıkış kapısı telefon altyapı hatlarında yapılan çalışma nedeniyle bu sabah bir süreliğine geçişlere kapatıldı.

Polis açıklamasına göre saat 11:30’da geçişlere kapatılan kapı çalışmaların tamamlanmasıyla saat 13:00 sıralarında yeniden geçişlere açıldı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.