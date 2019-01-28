APLIÇ KAPISI YENİDEN GEÇİŞLERE AÇILDI!
Aplıç kapısı yeniden geçişlere açıldı
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Aplıç Kara giriş –çıkış kapısı telefon altyapı hatlarında yapılan çalışma nedeniyle bu sabah bir süreliğine geçişlere kapatıldı.
Polis açıklamasına göre saat 11:30’da geçişlere kapatılan kapı çalışmaların tamamlanmasıyla saat 13:00 sıralarında yeniden geçişlere açıldı.
Etiketler : Aplıç, giriş kapısı, açılma
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