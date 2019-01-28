APLIÇ SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER DURACAK

Aplıç Sınır Kapısı’nda telefon alt yapı hatlarında çalışma

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün, Aplıç Kara Giriş- Çıkış Kapısı, telefon alt yapı hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle saat 11.30’dan çalışma tamamlanana kadar geçişlere kapatılacaktır.