APLIÇ SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER DURACAK
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Aplıç Sınır Kapısı’nda telefon alt yapı hatlarında çalışma
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün, Aplıç Kara Giriş- Çıkış Kapısı, telefon alt yapı hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle saat 11.30’dan çalışma tamamlanana kadar geçişlere kapatılacaktır.
Etiketler : Aplıç Sınır Kapısı, telefon, alt yapı hatları, çalışma
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