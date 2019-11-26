APOEL TÜRK HAKEMİ DEĞİŞTİRTTİ!

UEFA Avrupa Ligi A grubunda mücadele eden Güney Kıbrıs ekibi Apoel, perşembe akşamı Dudelange ile deplasmanda oynayacağı kritik maça Türk hakem atanmasına büyük tepki gösterdi.

Apoel, A grubunda 4 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bayrak konusunda büyük gerginlik yaşadığı Azerbaycan’ın Karabağ ekibi de aynı puanla 3. sırada yer alırken, Dudelange ise 3 puanla son sırada bulunuyor. Grubun zirvesinde ise Sevilla var.

Dudelange ile Apoel arasında oynanacak olan ve grubun kaderini belirleyecek bu kritik mücadeleye TFF hakemi Halis Özkahya’nın atanması Apoel kulübünde infial yarattı. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacaktı.

Konuyla ilgili Apoel taraftar grupları büyük tepki gösterirken, kulüp UEFA’ya şikâyette bulunarak karşılaşmanın hakemlerinin değiştirilmesini talep etti.

Apoel, UEFA’ya yönelik mektubunda hem Kıbrıs’taki problemin hem de Türkiye’nin Azerbaycan ile yakın ilişkiler içerisinde olması nedeniyle söz konusu atamayı kabul edemeyeceklerini ve UEFA’nın yanlışından dönerek bu atamayı değiştirmesini dile getirdi.

UEFA Apoel’in talebini inceleyip haklı buldu ve Halis Özkahya’yı mücadelenin hakemliğinden alarak İtalyan hakem Gianluca Rocchi’yi karşılaşmayı yönetmesi için görevlendirdi.

Apoel hakem değişikliğini resmi sitesinden UEFA hatasını kabul etti ve hakemi değiştirdi başlığıyla duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apoel basın sözcüsü Nektarios Petevinos Avrupa’da ilk kez bir Rum takımına Türk hakem atandığını ve bu atamadan rahatsız olduklarını ifade ederek Kıbrıs’ta politik sorun bulunduğunun herkesçe bilindiğini, kendilerinin futbolu politize etmek istemediklerini ancak ada gerçeklerinin de ortada olduğunu dile getirdi. Petevinos UEFA’nın itirazlarını dikkate alarak hakemi değiştirme kararının memnuniyet yarattığını ifade etti.