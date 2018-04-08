‘APOSTOLİDİS’İ BEN ÖLDÜRDÜM’

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis'i başını ezerek öldüren ve daha sonra cesedim tanınmaması için yakmaya çalışan 22 yaşındaki katil zanlısı Erdinç Şentürk, dün Yalova’da akşam saatlerinde polise giderek teslim oldu. Cinayetten birkaç saat sonra uçakla Hatay’a giden ve günlerdir Türkiye’de polis tarafından aranan zanlı Şentürk’ün ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği açıklandı. Türkiye ile KKTC arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma olsa da katil zanlının iade edilmeyi istememesi halinde yasalara göre geri gönderilemeyeceği belirtildi. Bu arada cinayete kurban giden Apostolidis dün Güney Kıbrıs’ta toprağa verildi.

Teslim oldu, suçunu itiraf etti

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis'i vahşi bir şekilde öldüren ve günlerdir aranan katil zanlısı Erdinç Şentürk, dün akşam saatlerinde Türkiye’de polise teslim oldu. Cinayetten sonra Hatay’a gittiği tespit edilen ve arama çalışmaları o ilde yoğunlaştırılan zanlı akşam saatlerinde Yalova’da Çınarcık Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Türkiye polisi, günlerdir aranan katil zanlının teslim olması üzerine hemen KKTC polisi ile irtibata geçerek bilgi verdi. KKTC polisi, Türkiye’de teslim olan zanlının ifadesinde suçunu kabul ederek, Solomos Apostolidis'i öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının Türkiye polisi tarafından tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ve adli işlemlerin bugün itibari ile başlayacağı kaydedildi.

Eğer isterse iade edilir

Cinayeti işledikten sonra 29 Mart sabahı Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapan Erdinç Şentürk’ün ilk olarak 15 Aralık 2017 tarihinde ülkeye giriş yaptığı öğrenildi. İlk girişten sonra iki kez daha 90 günlük vizelerle ülkeye giriş yapan katil zanlısının aslen Adana doğumlu olduğu belirtildi. Katil zanlısının TC vatandaşı olmasından dolayı, KKTC’ye iade edilemeyeceği kaydedildi. Türkiye ile KKTC arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma olsa da katil zanlının iade edilmeyi istememesi halinde yasalara göre geri gönderilemeyeceği belirtildi. İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, iki ülke arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma olduğunu, ancak zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için “eğer istemezse” iadesinin gerçekleşemeyeceğini söyledi. Önen, bu durumda ise zanlının yargılamasının Türkiye’de yapılacağını, cinayetle ilgili kanıtlar ile tanıkların Türkiye’de yapılacak duruşmalara katılacağını ve bu şekilde yargı sürecinin olacağını açıkladı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Kaybolduktan 9 gün sonra Arapköy’de ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis dün Güney kıbrıs’ta son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıslı Rum, 65 yaşındaki Rum Solomos Apostolidis, 28 Mart 2018 tarihinde Bostancı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmıştı. Kuzeye geçtikten bir gün sonra ailesi Apostolidis’ten haber alamayınca 29 Mart tarihinde polise başvurmuştu. KKTC polisi, Solomos Apostolidis'i bulabilmek için geniş kapsamlı aramalar yaparken, 6 Nisan akşamında kayıp Rum’un cansız bedeni Arapköy yakınlarındaki ormanlık arazide bulunmuştu. Apostolidis'in başının taşla ezildiği, kafatasında çatlaklar olduğu ve beyin kanaması sonucu öldüğü belirlenirken, katil zanlının cinayetten sonra cesedin tanınmaması için yakmaya çalıştığı da ortaya çıkmıştı.

Hatay’da aranıyordu, Yalova’da ortaya çıktı

Apostolidis'in birlikte gezdiği ve son olarak birlikte görüldüğü 22 yaşındaki Erdinç Şentürk, olayda bir numaralı şüpheli olurken, evinde yapılan aramada da kanlı elbiseler bulunmuştu. KKTC polisi, TC polisi ile irtibata geçerek, bulunması ve iadesi konusunda talepte bulunurken, günlerdir Hatay’da aranan zanlı dün Yalova’da ortaya çıktı. Zanlı TC polisine teslim olurken suçunu da itiraf etti.

"Taşla vurdum, sonra oradan uzaklaştım”

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart’taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtti.Apostolidis’in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis’e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürdü.Apostolidis’in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden E.Ş, olayın ardından önce Hatay’a ardından Adana’ya daha sonra da Yalova’nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis’in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürdü.

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