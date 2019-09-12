Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ikinci ve üçüncü aşaması en kısa sürede başlayacak

Kıbrıs’taki Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş başkanı Takis Hadjidemetriou, Kıbrıs Haber Ajansı’na, Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ikinci ve üçüncü aşamasının en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Hadjidemetriou, Teknik Komite’nin ikinci ve üçüncü aşamayla ilgili sürecin tamamlanmasını beklediğini, böylelikle Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müteahhitlerin ortak girişimi olan projenin uygulanmasına devam edebileceklerini söyledi.

Hadjidemetriou, restorasyonun ikinci ve üçüncü aşamasının, ortaçağ şapeli, bitişik binalar ve dış çalışmalar olduğunu belirtti.

Karpaz Yarımadası’nda bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonu 2016’da yapılmıştı. Bu çok önemli dini anıtın kilisesinin restorasyonu, UNDP’nin işbirliğinde Kıbrıs Kilisesi ve Evkaf Yönetimi tarafından finanse edilen bütün restorasyonunun ilk aşamasını oluşturmuştu.

Restorasyon çalışmaları Eylül 2014’te başlamış, ana kilisenin mimari ve tam yapısının restorasyonunu, ayrıca elektrik ve mekanik tesisatlarını içermişti. Mihrap, Ambon(İncil’in okunduğu Yüksek Kürsü), ikonostaz ve 58 ikon tamamen restore edilmişti. Kilisenin arkasında yeni bir Kuzey Kemeraltı inşa edilmişti. Tüm bu çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 2,23 milyon avroya mal olmuştu.

Kıbrıs Haber Ajansı