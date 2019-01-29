Apple'da büyük açık!

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişinini kullandığı Apple'ın akıllı telefonu iPhone'larda önemli bir güvenlik açığı keşfedildi. FaceTime'da ortaya çıkan bir açık görüşmelerin dinlenmesine olanak sağlıyor. iOS 12.1 yüklü bir iPhone ya da iPad ile yapılan FaceTime görüşmeleri bu açık sayesinde aramayı cevaplamadan da dinlenebiliyor.

Apple'ın görüntülü konuşma uygulaması FaceTime üzerinden yapılan grup konuşmalarında keşfedildi. Buna göre, telefona bir çağrı geldiğinde aranan kişinin mikrofonu aktive oluyor ve cevap veren olsun olmasın arayan kişinin arananı gizlice dinlemesine imkan veriyor.

Sorun FaceTime üzerinde iPhone ya da iPad ile yapılan aramada bir grup araması yaptığınızda ortaya çıkıyor. Bu aramalarda arama yapıldığı andan itibaren karşı tarafın sesi duyuluyor. Benzer şekilde sizin de sesiniz karşı tarafa gidiyor. Üstelik aramaya yanıt vermeden önce de bu sesleri duyuyorsunuz.

Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime'ın cihazlarında etkisiz hale getirmek. Bunun için iPhone ya da iPad cihazınızın Ayarlar menüsüne girerek FaceTime menüsüne tıklamanız ve gerekli ayarı kapatmanız yeterli.