ARA SEÇİM YOK,YENİ ÜYELER GÖREVDE!

Yeni Erenköy Belediyesi’nde İçişleri Bakanlığı’nın bundan sonraki süreçte izleyeceği yolu belirlemek üzere görüş istediği Yüksek Seçim Kurulu’ndan seçime gerek yok kararı geldi

Bertuğ TOPAL

Yeni Erenköy’de vekaleten görevi yürüten başkan Mehmet Kadı ve tüm meclis üyelerinin istifasının ardından bundan sonraki süreç merak ediliyordu.

Yüksek Seçim Kurulu bir toplantı gerçekleştirerek nasıl bir yol izlenmesini görüştü, bir karara vardı. Karara göre istifa edenlerin yerine o partilerden seçilmişlerin ardından gelen en fazla oyu alan kişiler atanacak.

Kararın oybirliği ile alınmadığı ve üye Tanju Öncül’ün karşı yönde oy kullandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nın bundan sonra izlenecek yolu tespit etmek için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmasının ardından böyle bir karar verildiği kaydedildi.

Oybirliği çıkmadı

Yüksek Seçim Kurulu gerçekletirdiği toplantıda Yeni Erenköy Belediyesi’nde bundan sonraki dönemin işleyişi ile ilgili oy birliği çıkaramadı. Başkan Narin Şefik ve üyeler Ahmet Kalkan, Mehmet Türker, Gülden Çiftçioğlu alınan karara olumlu oy kullanırken üye Tanju Öncül karşı oy kullandı.

Yenierenköy Belediyesi başkan vekili ve meclis üyelerinin istifası sonrası yasal durumu görüşmek üzere toplanan Yüksek Seçim Kurulu, “ara seçim yapılması” ve “ara seçime gerek yok, istifa eden üyelerin yerine partili üyelerin atanması” konusunda fikir ayrılığına düştü.

YSK üyesi Ahmet Kalkan, Mehmet Türker ve Gülden Çiftçioğlu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 14 (2) maddesi gereğince istifa edenlerin yerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası kadar yeni atanacak partili üye bulunması halinde, yasanın 14 (3) maddesinde düzenlenen derhal seçimin yapılmasına gerek olmadığı ve istifa eden üyelerin yerine aynı partiden en fazla oy alan kişilerin atanması gerektiği kanaatini ortaya koydu.

Ahmet Kalkan tarafından kaleme alınan açıklamada, “Başka bir söylemle istifa eden üyelerin yerine atanacak partili üye bulunduğu müddetçe belediye meclis üyeliğinin yasanın 14 (3) maddesi kapsamında derhal seçime gidilmeyi gerektirecek boşalmanın olduğuna karar verilemeyeceği görüşündeyiz” denildi.

Tanju Öncül karşı oy kullandı

YSK Başkanı Narin Şefik ve üye Tanju Öncül ise, ara seçime gidilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. Üye Tanju Öncül’ün kaleme aldığı izahta şöyle denildi:

“Yenierenköy Belediyesi’nde belediye meclis üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının boşalmış olduğu açık gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Bu gerçek ışığında konunun 14’üncü maddenin üçüncü fıkrası tahtında değerlendirilmesi ve ilgili istifaların derhal Resmi Gazete’de ilan edilmesi ve ilan tarihi itibarıyla da ara seçime gidilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımla Yenierenköy Belediyesi’nde boşalan meclis üyelikleri için istifaların Resmi Gazete’de ilan edilmesinden sonra derhal ara seçime gidilmesine karar verilir”.

Atananlar belirlendi

YSK’nın toplantısının ardından çıkan karar ile Yenierenköy Belediyesi meclis üyeliğinden istifa edenlerin yerine son belediye seçiminde en çok oyu alan ikinci isimler yeni görevin sahibi olmasına karar verildi.

İsimler şöyle: İstifa eden UBP meclis üyesi eden Canan Mimar, Murat Aydenk ve Şahin Avcil’in yerine Ergün Şarafat, Metin Arslan ve Cengiz Nurçin, CTP’den seçilip istifa eden Pınar Güzel, Songül Nurçin, Mustafa Yüzgeç ve Menteş Uyguner’in yerine, Memduh Mimar, Murat Kırmızıyüz, Sevhan Hürtaş ve Abis Korkmaz, DP’den seçilip istifan eden meclis üyeleri Metin Osmanlılar, Mehmet Kadı ve Fezile Kızılbora’ın yerine ise Tevfik Altıoğlu, Seyfullah Tarhan ve Ali Nalbant atandı.

BES ve çalışanlar arasında toplantı yapıldı

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sürecin ardından Belediye Emekçileri Sendikası Yeni Erenköy’e giderek çalışanlarla toplantı gerçekleştirdi. Sadece çalışanlar değil, bölge halkını da mağdur olduğu durum nedeniyle çalışanlara neler yapılabileceği aktarıldı, bundan sonrası için ise bir yol haritası noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Yenierenköy Kültür Sarayı’nda yapılan toplantıya belediye çalışanları ve halk da katılarak taleplerini dile getirdi.

Yalınkaya: “Beklentimiz, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sıkıntılar ve gelişen süreci değerlendirmek amacıyla çalışanlar, bölge köy muhtarları, yeni atanan belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Yenierenköy Belediye Kültür Sarayı’nda yer alan toplantıda yeni hükümetten beklentiler değerlendirildi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün yapılan toplantıda yeni hükümetten beklentiler konusunda bazı kararlar ürettiklerini belirterek, yeni hükümetten öncelikli beklentilerinin Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu söyledi.

Yenierenköy Belediyesi’nin açılarak çalışanların bir an önce işbaşı yapmasının gerekliliğine de işaret eden Yalınkaya, bölge halkının bir süredir belediye hizmetlerinden mahrum olduğunu bu konuda acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bugün İçişleri Bakanlığı’nda toplantı

İçişleri Bakanlığı’nın kendilerini toplantıya çağırdığını ifade eden Yalınkaya, yarın İçişleri Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve sorunlarını aktaracaklarını kaydetti.

“Yasa bir an önce geçmeli”

Yeni hükümetten bir diğer beklentilerinin ise Belediyeler Yasası’nın bir an önce geçirilerek, bütün belediyelerin sıkıntıları ve mağduriyetlerinin giderilmesi olduğuna işaret eden Yalınkaya, diğer belediyelerin mevcut borçlarının sürdürülebilir olmadığını ve tüm belediyelerin sorunlarına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini anlattı.

Yalınkaya, sorunların takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Mali sorunlar yaşayan ve çalışanları 5 aydır maaş alamayan Yenierenköy Belediyesi’nin Başkan Vekili Mehmet Kadı ve 10 meclis üyesi, 13 Şubat’ta istifa etmiş, 14 Şubat’ta da istifalarını ve belediyenin anahtarını İçişleri Bakanlığı’na sunmuştu.

Havadis