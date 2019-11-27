ARABA OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI!
Yaralılar var!
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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Gönyeli Çemberi yakınında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı.
Lefkoşa-Girne Anayolu, Gönyeli Çemberi yakınında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü ototobüs durağını yıkarak durakta bekleyen kişilere çarptı. Kaza sonucu yaralıların olduğu bildirildi.
Etiketler : Gönyeli Çemberi, trafik kazası, otobüs durağı
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