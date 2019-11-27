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ARABA OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI!

ARABA OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI!

Yaralılar var!

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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Gönyeli Çemberi yakınında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı.

Lefkoşa-Girne Anayolu, Gönyeli Çemberi yakınında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı. Edinilen bilgiye göre,  direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü  ototobüs durağını yıkarak  durakta  bekleyen kişilere çarptı. Kaza sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

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