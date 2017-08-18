ARABADA UYUŞTURUCU!
Sürücü ve yolcu tutuklandı!
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GİRNE’DE BİR ARABADA UYUŞTURUCU BULUNDU...SÜRÜCÜ VE YOLCU TUTUKLANDI
Girne’de bir araçta uyuşturucu bulan polis, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişiyi tutukladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra F.Ş.’nin (E-33) aracı Girne’de şüphe üzerine arandı. S.R.’nin (E-29) de yolcu olarak bulunduğu araçta hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu.
Sürücü F.Ş. ile yolcu S.R. tutuklandı.
Etiketler : Girne, araç, uyuşturucu, tutuklama
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