GİRNE’DE BİR ARABADA UYUŞTURUCU BULUNDU...SÜRÜCÜ VE YOLCU TUTUKLANDI

Girne’de bir araçta uyuşturucu bulan polis, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra F.Ş.’nin (E-33) aracı Girne’de şüphe üzerine arandı. S.R.’nin (E-29) de yolcu olarak bulunduğu araçta hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu.

Sürücü F.Ş. ile yolcu S.R. tutuklandı.