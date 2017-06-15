Arabalar 3

Yapımı :2017 - ABD

Tür :Animasyon , Aile , Çocuk

Süre:109 Dak.

Yönetmen :Brian Fee (i)

Oyuncular : -

Seslendirenler :Owen Wilson , Tony Shalhoub , Kerry Washington , Chris Cooper , Armie Hammer

Senaryo :John Lasseter , Dan Fogelman , Brad Lewis , Ben Queen , Brian Fee (i)

Yapımcı :John Lasseter , Pixar Animation Studios

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Film Özeti

Tecrübeli yarışçı Şimşek McQueen, elde ettiği bütün başarılara rağmen artık yeni nesil yüksek teknoloji ürünü arabaların gerisinde kalmaya başlamıştır. Özellikle de çaylak Jackson Storm, ortalığı kasıp kavururken herkes McQueen'in pabucunun artık dama atıldığını düşünmektedir. Ancak eski şampiyon, yeni yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in de yardımlarıyla daha hızlı olamasa da daha akıllı hareket ederek Storm'u geçip Piston Kupası'nı alabilmek için yeniden bir şans yakalayacaktır.