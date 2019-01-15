ARABALARINA ALDIKLARI ADAMI SOYDULAR!

Gazimağusa’da dün akşam isimlerinin baş harfleri B.B. ve K.Ü olan biri 40, diğeri 33 yaşındaki iki kadın sohbet edeceklerini söyleyerek arabalarına aldıkları bir adamı soydular.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, iki kadın kullanımlarında bulunan araca aldıkları 67 yaşındaki bir erkek şahsın giymekte olduğu ceketinin düğmelerini zorla kopardıktan sonra ceketin iç cebinde bulunan 4000 TL parayı zorla alarak çaldılar.

Olayın ardından iki adın tutuklanmış olup, olaylar ilgili soruşturma devam ediyor