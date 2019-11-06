ARABANIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI!

1. 05.11.2019 tarihinde saat 12:30 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.(E-30)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U(E-28)’nun üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.