ARABASINDA BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da arabasında baygın vaziyette uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Müslüm Taş, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da aracı içerisinde baygın vaziyette uyuşturucu madde ile tespit edilen zanlı Müslüm Taş hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Taş, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı Müslüm Taş’ın 1 Aralık 2019 tarihinde, Palm Beach bölgesinde yönetimindeki araç içerisinde baygın bir şekilde tespit edildiğini söyledi.

Zanlı Taş’ın aracında baygın bulunması üzerine konu araçta arama yapıldığını belirten Kavaz, arka koltukta içerisinde tütünle karışık 84 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde içeren 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Kavaz, zanlının 2 Kasım 2019 tarihinde İskele ve Mağusa’da işlemiş olduğu uyuşturucu suçlarından dolayı teminatlı olduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Kavaz, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Müslüm Taş’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.