ARABAYI YAKMADAN ÖNCE TEHDİT ETTİ

Öfkesine yenik düşerek sorun yaşadığı eşinin annesine ait aracı yakan Orhan Şekerci aleyhindeki soruşturma genişletildi

Devrim DEMİR

Eşinin ailesi ile bir süreden beridir sorun yaşadığı öğrenilen Orhan Şekerci, Kızılbaş’ta evlerinin önünde duran eşinin annesine ait MV 202 plakalı araca yanıcı madde dökerek yaktığı gerekçesi ile tutuklandı.

Polis, tutukluluk süresinde izlenen kayıtlarda zanlının kayınvalidesinin evine gitmek için aracı bir üst yola park ettiğini ve cep telefonunu kırıp attığını belirtti.

Şekerci, dün ek tutuklama talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli yargıç Tacan Reynar, aranan emarelerin olduğuna vurgu yaparak zanlının soruşturma amaçlı 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Araç plaklarını da söküp attı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Döşemeci, zanlı Orhan Şekerci’nin 1 Şubat 2017 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasaboğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine, muhtemelen yanıcı madde döküp yaktığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, ancak çıkan yangında söz konusu aracın yanında park halinde bulunan ve Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponunun yanarak hasara uğratıldığını belirtti.

Döşemeci, zanlının olay yerine gittiği zaman kullanımındaki aracın plakalarını söküp kırdığını tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Polis, gardiyan olan Muzaffer Kasaboğlu ile eşi Evren Kasaboğlu’nun, damatları zanlı Orhan Şekerci tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiklerini de ekledi.

Havadis

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının konu suçu iki başka kişi ile birlikte işlediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının sosyal medya paylaşım sitesinde 26 Ocak tarihinde eşinin ailesine yönelik paylaşımlar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden polis, kamera kayıtlarının incelendiğini belirtti.

Polis memuru İbrahim Döşemeci, Şekerci’nin aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek 4 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.