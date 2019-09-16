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ARAÇ ALEV ALDI!

ARAÇ ALEV ALDI!

Seyir halindeyken alev aldı!

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Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Erülķü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamemen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.15 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Erülķü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamemen yanarak zarar gördü.

Yangın yoldan geçmekte olan duyarlı bir su tankeri sürücüsünün müdahalesi sonucu söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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