ARAÇ ALEV ALEV YANDI!
Araç yangını!
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Girne Karakum’da dün meydana gelen araç yangını korkuttu. Dün saat 15.00 sıralarında, Girne Karakum’da Metropol Süpermarket önlerinde Önder Türeyen yönetimindeki FH 975 plakalı salon araçta muhtemel elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu aracın büyük bölümü yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : Girne, Karakum, araç yangını
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