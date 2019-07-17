ARAÇ İÇERİSİNDE 19 KARTON GÜMRÜKSÜZ SİGARA!

GAZİMAĞUSA’DA ARACINDA 19 KARTON GÜMRÜKSÜZ SİGARA BULUNAN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Gazimağusa’da aracında 19 karton kaçak sigara bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis Basın Bültenine göre dün, Polis Müdürlüğü Suçla Operasyonel Mücadele Ekipleri tarafından Kızılırmak Sokak üzerinde şüpheli görülen A.K.’nin (E-40) kullanımındaki araç içerisinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 19 karton muhtelif marka sigara bulundu. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.