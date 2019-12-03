ARAÇ İÇERİSİNDE BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından aracı içerisinde baygın bulunan Müslüm Taş’ın tasarrufunda içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara tespit edildi. Narkotik ekipleri tarafından tutuklanan zanlı Taş, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Sigaranın kendisine ait olmadığını iddia etti

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı Müslüm Taş’ın 1 Aralık 2019 tarihinde Palm Beach bölgesinde yönetimindeki araç içerisinde baygın bir şekilde tespit edildiğini söyledi. Zanlı Taş’ın aracında baygın bulunması üzerine konu araçta arama yapıldığını belirten Kavaz, arka koltukta içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Kavaz, akabinde zanlının tutuklandığını söyleyerek, konu sigaranın kendisine ait olmadığını iddia ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Müslüm Taş’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.