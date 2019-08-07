ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 05.8.2019 tarihinde, Gazimağusa’da park halinde bulunan D.B.G.(E-29)’ye ait araçta yapılan aramada sonucu 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile iki adet sarma sigaranın bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-38) tutuklanmış olup, soruşturması devam etmektedir.