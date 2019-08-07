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ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

1 tutuklu!

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 05.8.2019 tarihinde, Gazimağusa’da park halinde bulunan D.B.G.(E-29)’ye ait araçta yapılan aramada sonucu 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile iki adet sarma sigaranın bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-38) tutuklanmış olup, soruşturması devam etmektedir.

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