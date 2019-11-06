ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

3. 05.11.2019 tarihinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.C.Y.(E-21)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aracın dışında yere atılmış vaziyette, içerisinde sentetik cananbinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan T.T.(K-20) ve M. Y. B.(E-19) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.