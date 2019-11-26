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ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

27 yaşındaki genç tutuklandı!

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25.11.2019 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Akdoğan’da kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli şekilde görülen C.P. (E-27)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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