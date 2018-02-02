ARAÇ İÇERİSİNDEKİ KADINA ÖNCE DARP SONRA GASP!

Lefkoşa’da bir kadın arabasının içerisinde saldırıya uğradı, çantası çalındı. Zanlı, polis tarafından tespit edilip tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, 27 Ocak’ta saat 00:30 sıralarında, Köşklüçiftlik Tuna Sokak’ta yer alan olayda, Buşra Yüksel, park halindeki aracı içerisinde beklerken, kendisine yumruk atılarak, yan koltukta bulunan çantası çalındı.



Olayla ilgili olarak “Ü.Y. (E-24)” kimlikli kişi dün Lefkoşa’da tutuklandı.