ARAÇ İÇERİSİNE SAKLANIP, SINIR KAPISINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTI
2 kişi tutuklandı!
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Dün akşam 26 yaşındaki R.S araç içerisine gizlenerek sırır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştı.
Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 20:00 sıralarında, Bostancı Kara Giriş-Çıkış Kapısında, Q.A.R.(E-43), kullanımında bulunan araç ile R.S.(E-26)’yi aracı içerisine gizleyerek muhaceret işlemi yaptırmadan GKRY Bölgesine gizlice geçirmeye çalıştığı sırada suçüstü tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : araca saklanma, Güney Kıbrıs
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