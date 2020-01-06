ARAÇ KAYIT OTOMASYON SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ!

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) bugün devreye girmiştir. Sistemin devreye girmesiyle birlikte seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri, öğlen saat 12.00’den itibaren kredi kartı ile internet üzerinden (online) yapılabilecektir.

Bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre; AKOS çerçevesinde internet üzerinden harç ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımı da yenilendi.

Açıklamada; “Sistemin sorunsuz olarak çalışmaya başlayabilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süre zarfında yaşanan sorunlara, bilgisayar programcıları tarafından anında müdahale edilmektedir.

Bu nedenle araç sahiplerinin karşılaştıkları sorunları “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri önemle rica olunur.

Buna ek olarak sistemin mobil cihazlarla uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Kullanıcılar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ana sayfasında (www.bub.gov.ct.tr) bulunan “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak “İnternet Vergi Dairesi” sayfasına ulaşabilirler. Burada sayfanın alt sol kısmında bulunan “Araç İşlemleri (Vehicle Operations)” ikonunu tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecektir.

“Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” ve “Ruhsat Kayıt Tarih” bilgileri girildikten sonra “Sorugulama” sayfasına yönlendirlecek olan kullanıcılar, “Seyrüsefer Borcu Ödeme” ve/veya “Muayene Borcu Ödeme” seçeneklerinden ödenmemiş harç olup olmadığını görülebilecektir.

Mevcut borcun ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı ve kredi kartı bilgileri doğru olarak girilmelidir.

Araç sahibinin işlemi onaylaması sonrasında ödeme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, kullanıcı, belgeyi PDF formatında indirip cihazına kaydedebilecek veya anında bir yazıcıdan çıktısını alabilecektir.

Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasal bir zorunluluktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”