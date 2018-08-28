ARAÇ KAYIT YENİ BİNASINA TAŞINDI!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınması dün tamamlanarak, bugün itibarıyla yeni binada hizmet vermeye başladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski KTHY rezervasyon binasına taşınması çalışmaları, Kurban Bayramı tatili süresince devam ederken, elektronik aksamın kurumu ve idari personelin odalarının hazırlanması için binada bazı tadilat işleri de gerçekleştirildi.



Binada ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireyler için iki de rampalı giriş bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Dairenin yeni binasının yapımı tamamlanana kadar eski KTHY rezervasyon binasında halka hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi.