Araç muayene listesi yeniden düzenlendi!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, araç muayene listesinin yeniden düzenlendiği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi’nin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyiti Resmiye Canaltay imzasıyla, 1974 Motorlu Araçlar ve yol trafik Tüzüğü’nün 64. Maddesi uyarınca, koroanvirüs salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2020-2021 Muayene Listesi’ne “http://bub.gov.ct.tr/Portals/27/muayene%20listesi.pdf” bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.

MUAYENE HARÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN YATIRILABİLİR

Salgın dolayısıyla Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerine gitmek istemeyen araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’yi ziyaret ederek muayene harçlarını internet üzerinden yatırabileceği kaydedildi. Yenilenen araç muayene listesi şöyle:

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