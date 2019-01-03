ARAÇ PLAKALARINI DEĞİŞTİRMEYENLER DİKKAT!

Araç plakalarının değiştirilmesi için son gün 31 Ocak….

Motorlu araç sahiplerinin, en geç 31 Ocak’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz yıl söz konusu maddede değişiklik yaparak plakaların değiştirilmesi için tanınan sürenin 31 Ocak 2019’a çekilmesini kararlaştırmıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, motorlu araç sahiplerine araç plakalarını değiştirmeleri yönünde hatırlatma yapıldı.

31 Ocak 2019 sonrası araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak.