ARAÇ RESTORANA GİRDİ!

Polisten verilen bilgiye göre dün akşam saat 20.15 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde Tahir Seroydaş (E-68) yönetimindeki KA 463 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip cadde üzerinde bulunan Satır Döner isimli iş yerinin vitrin camlarına çarpıp işletme içerisine girerek durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Tahir Seroydaş ve mekânda bulunan işletme sahibi Emin Karaboğa (E-43) yaralanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emin Karaboğa daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.Tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.