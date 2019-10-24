ARAÇ YANGINI

23.10.2019 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Gemikonağı’nda bir benzin istasyonu içerisinde park halinde bulunan Kenan AKA’ya ait salon araçta, muhtemelen radyo-teyp bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmı bölümündeki tüm plastik ve elektrik aksamları yanmış, ön cam ise sıcaktan dolayı patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.