ARAÇ YANGINI
Park halinde bulunan araç...
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ARAÇ YANGINI
Gönyeli’de Şehit Mustafa Yusuf Hacı Sokak üzerinde park halinde bulunan Cerem Emmioğlu’ na ait aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangıda, aracın ön kaput ve motor kısmı tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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