ARAÇ YANGINI KORKUTTU!
Biranda alev aldı!
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Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da dün ES 048 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi
Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da dün seyir halindeki bir araç motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.
Abdullah Mowafaq, ES 048 plakalı aracıyla dün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa Bolu Sokak’ta seyrettiği sırada, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araç bir anda alev aldı. Mowafaq, yangından yara almadan kurtulurken araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını sürdürmeyi başardı.
Yangın sonucu yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, aracın motor kısmı ciddi şekilde zarar gördü.
Havadis
Etiketler : araç yangını
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