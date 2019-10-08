ARAÇ YAYA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 18.00 sıralarında, Zeytinlik köyünde Bademli sokak üzerinde yer alan festival alanı içerisinde Erol Tevfik YÜCESOY (E-78) yönetimindeki GJ 500 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrederken, o esnada yaya olarak yürümekte olan Latif ALAN (E-67)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Latif ALAN kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve yapılan tedavisinden ardından Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.