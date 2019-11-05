ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

Gazimağusa’da bugün meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürüş sonucu araç yayaya çarptı. Yaya Burcu Okur ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.23 sıralarında Şehit İbrahim Hasan Sokak üzerinde yönetimindeki KK 931 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyreden Tuzla sakini Hasan Mirka (E-57) yolu karşıdan karşıya geçmekte olan Gazimağusa sakini Burcu Okur’a(K-43) aracının ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Burcu Okur ambulans ile önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması teşhisi konan Okur daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.