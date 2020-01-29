ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yılmaz Ceyran (E-28), yönetimindeki ES 589 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Düzova köyü yakınlarında Esendağlı Petrol önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynabat Bashimova (K-48)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan yaya Aynabat Bashimova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgilu soruşturması devam etmektedir.