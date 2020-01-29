ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!
1 ağır yaralı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yılmaz Ceyran (E-28), yönetimindeki ES 589 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Düzova köyü yakınlarında Esendağlı Petrol önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynabat Bashimova (K-48)’ya çarpmıştır.
Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan yaya Aynabat Bashimova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgilu soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Yılmaz Ceyran, yaya çarpma, kaza, Aynabat Bashimova
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