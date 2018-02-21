ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

Yaya olarak yolu geçmeye çalışan 28 yaşındaki Refik Budak, aynı yaştaki Ersan Kaplan’ın kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı

Onur ULAĞ

Gaziköy - Ercan Anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Refik Budak yaralandı. Kaza, Ersan Kaplan isimli sürücünün dikkatsizlik sonucu yaya olarak yolu geçen Budak’a çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Refik Budak’ın sağ kolunda kırık olduğu, ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Aracının ön kısmıyla çarptı

Gaziköy - Ercan Anayolu üzerinde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti; Ersan Kaplan (E-28), yönetimindeki TMK 256 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Taşyapı şantiyesi civarına geldiği zaman, o esnada yolun sol tarafında yaya olarak yürümekte olan Refik Budak'a aracının sol dikiz aynası ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan Refik Budak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Budak’ın sağ kolunda kırık olduğu, ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

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