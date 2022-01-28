Aracı ile beyaz eşya dükkanına girdi
Aracı ile beyaz eşya dükkanına girdi
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sakarya Mahallesinde, Lemar AVM park alanı içerisinde, Mustafa Ersoy ÖZBİLEN (E-71), yönetimindeki MF 130 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beko Beyaz Eşya Mağazasının vitrin camına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç mağaza içerisindeki muhtelif beyaz eşyalara çarpması sonucu iş yerinde hasar meydana gelmiştir.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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