ARACIN İÇİNDE BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Lefkosa’da Metehan bölgesinde Sivil Savunma çemberi yakınlarında araç içerisinde baygın halde bulunan iki erkek şahıs ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Her iki şahıs tedbir amaçlı yoğun bakım seevisinde müşahede altına alındı. Şahısların kullanımında bulunan araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar toz madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.