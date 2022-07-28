Aracıyla Türkiye’ye seyahat edecek olan KKTC vatandaşlarının dikkatine!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bugüne kadar, araçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahatleri sırasında pasaportla çıkış yaptığı anımsatıldı…

Küresel çapta yaşanan çip krizinin yarattığı sıkıntılardan dolayı çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde sorun yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunların kısa süre içerisinde çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığı yinelendi…

Açıklamada, “Bu süre zarfında ve bundan sonra geçerli olacak şekilde, vatandaşlarımızın araçla Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerinde mağduriyet yaşamamaları için Gümrük Müdürlüğümüz ile başlatılan çalışma ve istişare sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği ve Polis Genel Müdürlüğü’müz nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda konu çözüme kavuşmuştur. Vatandaşlarımızın araçları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerde Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini KKTC çipli kimlik kartları ile yaptıktan sonra kimlik kartları ile seyahat edebileceklerdir” denildi…

BRT