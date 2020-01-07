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ARAÇLARA KASITLI ÇARPTI!

ARAÇLARA KASITLI ÇARPTI!

Kasti hasar!

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Lefkoşa'da dün gece Birkan Çiçek adına kayıtlı PG 189 plakalı salon aracı çalan M.M.(E-26) Ahmet Eren’in kullanımındaki PV 837 plakalı salon araç ve Mevlüt Çiçek’in kullanımında bulunan ML 478 plakalı araçlara kasıtlı olarak çarpıp hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.

 

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