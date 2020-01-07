ARAÇLARA KASITLI ÇARPTI!
Kasti hasar!
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Lefkoşa'da dün gece Birkan Çiçek adına kayıtlı PG 189 plakalı salon aracı çalan M.M.(E-26) Ahmet Eren’in kullanımındaki PV 837 plakalı salon araç ve Mevlüt Çiçek’in kullanımında bulunan ML 478 plakalı araçlara kasıtlı olarak çarpıp hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.
Etiketler : kasti hasar, tutuklanma
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