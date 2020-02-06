ARAÇLI EYLEM BUGÜN!
Trafikte yaşanacak sıkıntılara dikkat!
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı yayınlanmadığı için bugün yapacağı araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı. Müteahhitler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eyleme hazırlanan müteahhitler, belirlenen buluşma noktalarından iş araçlarıyla hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek. Araçlı eylem için bölgelere göre buluşma noktaları şöyle: “Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke üyeleri: Saat 09.00 - Hidden Garden yanı - Hamitköy yokuşu ile Haspolat çemberi arası - Kıbrıs Gazetesi önü Mağusa üyeleri: Saat 08.30 - Güvercinlik kavşağı Girne üyeleri: Saat 09.00 -Hidden Garden yanı İskele üyeleri: Saat 08.30 - İskele Çemberi ile Onur Camping arası” Eylemciler, buluşma noktalarında araçlara pankartların asılmasının ardından saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.
MHA
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