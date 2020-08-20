Araçtan cep telefonu ve tablet bilgisayar çalan şahıslar tutuklandı
Araçtan cep telefonu ve tablet bilgisayar çalan şahıslar tutuklandı
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Lefkoşa’da 16 Ağustos saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan Tamer Resmi’ye ait araçtan 1 cep telefonu ile 1 tablet bilgisayar çalındı.
Polis açıklamasında, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.T (E-44) ve Y.A’nın (E-31) tutuklandığı belirtildi.
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